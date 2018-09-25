В Україні вимкнули телеканал UA:Перший



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Мовлення UA:Перший було відключено за борги

Державний концерн РРТ 25 вересня вимкнув аналогове мовлення телеканалу UA:Перший.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник НСТУ Зураб Аласанія.

«Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення UA:Перший (за борги держави державі)», - повідомив Аласанія.

Він уточнив, що вимкнення відбулося по всій території країни.

«Перевіряємо ще в областях «прифронтової зони». Йдеться про РРТ. Це аналог. Але, боюся, Зеонбуд із цифрою теж не забариться», - додав Аласанія.

Як відомо, раніше керівник НСТУ повідомляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування. За його словами, державний концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення уже надсилав до НСТУ офіційного листа про припинення мовлення через борги.

Аласанія заявив, що в бюджеті на 2019 передбачені кошти на роботу НСТУ, але в 2018 році дофінансування телерадіокомпанії не передбачається.