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    В Україні вимкнули телеканал UA:Перший

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    В Україні вимкнули телеканал UA:Перший

    Мовлення UA:Перший було відключено за борги

    Державний концерн РРТ 25 вересня вимкнув аналогове мовлення телеканалу UA:Перший.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник НСТУ Зураб Аласанія.

    «Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення UA:Перший (за борги держави державі)», - повідомив Аласанія.

    Він уточнив, що вимкнення відбулося по всій території країни.

    «Перевіряємо ще в областях «прифронтової зони». Йдеться про РРТ. Це аналог. Але, боюся, Зеонбуд із цифрою теж не забариться», - додав Аласанія.

    Як відомо, раніше керівник НСТУ повідомляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування. За його словами, державний концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення уже надсилав до НСТУ офіційного листа про припинення мовлення через борги.

    Аласанія заявив, що в бюджеті на 2019 передбачені кошти на роботу НСТУ, але в 2018 році дофінансування телерадіокомпанії не передбачається.

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