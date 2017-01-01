ООН: Статус Єрусалиму має вирішуватись з урахуванням інтересів Ізраїлю та Палестини

Статус Єрусалиму повинен прийматися безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, шо питання про статус Єрусалиму має бути вирішений з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін. Про це повідомляє Центр новин ООН. «Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

Статус Єрусалиму повинен прийматися безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, шо питання про статус Єрусалиму має бути вирішений з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

«Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали б перспективи світу для ізраїльтян і палестинців», — заявив Гуттереш.

На його думку, рішення щодо статусу Єрусалиму повинні прийматися безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

«Я розумію, які тісні узи пов'язують багатьох людей з Єрусалимом. Так було протягом століть і так буде завжди. І в цей тривожний момент я хочу однозначно заявити: альтернативи рішенню про дві держави немає. Немає ніякого запасного плану», — додав Генсек ООН.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалиму своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ розпочати підготовку до виходу країни зі складу ЮНЕСКО після того, як про таке рішення оголосили у США.

Як відомо, такий крок може ставити під загрозу багаторічні зусилля Вашингтона щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Минулого тижня представник нинішньої президентської адміністрації повідомив про те, що президент США може оголосити остаточне рішення вже наступної середи.