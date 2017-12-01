Лідер ХАМАС закликав палестинців до нового повстання проти Ізраїлю

Ханія оголосив про припинення ізраїльсько-палестинського мирного процесу

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив про згортання мирного процесу на Близькому Сході після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в Газі в четвер, 7 грудня, передає Al Jazeera. Ханія стверджує, що рішення Трампа поклало кінець мирного процесу врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.



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Ісмаїл Ханія

Ханія оголосив про припинення ізраїльсько-палестинського мирного процесу

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив про згортання мирного процесу на Близькому Сході після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в Газі в четвер, 7 грудня, передає Al Jazeera.

Ханія стверджує, що рішення Трампа поклало кінець мирного процесу врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

«Це рішення вбило мирний процес, поклало кінець мирним угодам в Осло, вбило процес врегулювання конфлікту», - заявив він.

У зв'язку з цим лідер ХАМАС виступив із закликом до палестинського народу до нового повстання проти Ізраїлю.

Як раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і перенесення туди американського посольства. Тель-Авів назвав прийняте рішення історичним.

Арабські та мусульманські країни виступили з попередженням, що будь-яке рішення про перенесення посольства США може посилити напруженість в регіоні і перекреслити зусилля США щодо досягнення арабо-ізраїльського мирного договору.

Єрусалим повністю перейшов під контроль Ізраїлю в 1967 році під час Шестиденної війни.

Рада Безпеки ООН засудила прийняття Ізраїлем «основного закону» про Єрусалим, підтвердивши, що його прийняття порушує міжнародне право, згідно з яким, столицею Ізраїлю є Тель-Авів.