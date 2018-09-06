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    Українець виростив гігантський кавун у 119 кілограмів

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    Сорт кавуна називається Кароліна Крос - Українець виростив гігантський кавун у 119 кілограмів
    фото: Facebook Андрій Козак
    Сорт кавуна називається Кароліна Крос

    Сорт кавуна називається Кароліна Крос, він був завезений із США

    Міністерство закордонних справ України похвалилось 119 кг кавуном, вирощеним в Херсонській області.

    «Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни народить щедра земля Херсонщини», - зазначили у відомстві на своїй сторінці Facebook.

    У соціальних мережах дивуються такому плоду і навіть пропонують занести таке досягнення в Книгу рекордів Гіннеса.

    Сорт кавуна називається Кароліна Крос, він був завезений із США.

    Як відомо, 25 серпня баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

    До столиці вантаж доправили на автомобілях - таким чином херсонські фермери мали намір здешевити продукт.

    Прогнозувалося, що цьогоріч баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

    Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.

    Також повідомлялося, що до Києва знову відправлять баржі з херсонськими кавунами.

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