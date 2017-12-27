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    Для інвесторів Україні не варто себе позиціонувати як сировинна країна – Устенко

    Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини, - зазначив експерт
    Україна не зможе залучити інвесторів, якщо рекламуватиме себе як сільськогосподарська країна. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома». [READ_MORE]  «Агросектор займає серйозну долю в структурі нашого ВВП. Однак мені не подобається, що ми
    • Сьогодні, 17:40
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    Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко
    Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко

    Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини, - зазначив експерт

    Україна не зможе залучити інвесторів, якщо рекламуватиме себе як сільськогосподарська країна. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

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     «Агросектор займає серйозну долю в структурі нашого ВВП. Однак мені не подобається, що ми рекламуємо себе, зокрема і в Давосі на економічному форумі, як сільськогосподарська країна. Адже це  точно не стане  фішкою для багатьох інвесторів. Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини», - говорить Устенко.

    Також експерт зазначає, що недостатньо просто рекламувати свою країну, а важливо також  намагатися змінити умови інвестування.

    «Україна має високий рівень ризику. ЇЇ завдання -  знизити його рівень. Адже інвестор завжди оцінює доходність на капітал та рівень ризику», - зазначає економіст.

    Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі Юлія Порошенко була заявлена у програмі форуму як співзасновник технологічного кластеру Radar Tech і керівник проекту Agrohub. Вона закликала інвесторів вкладати гроші в український агробізнес. 

    Раніше Главком повідомляв, що українці вперше представлять власну ІТ-індустрію на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Українські бізнесмени представлять вітчизняну індустрію, зокрема, у сегментах Artificial Intelligence, Data Science та Blockchain 

    Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

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