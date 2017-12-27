Для інвесторів Україні не варто себе позиціонувати як сировинна країна – Устенко

Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини, - зазначив експерт

Україна не зможе залучити інвесторів, якщо рекламуватиме себе як сільськогосподарська країна. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома». [READ_MORE] «Агросектор займає серйозну долю в структурі нашого ВВП. Однак мені не подобається, що ми



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Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко

Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини, - зазначив експерт

Україна не зможе залучити інвесторів, якщо рекламуватиме себе як сільськогосподарська країна. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Агросектор займає серйозну долю в структурі нашого ВВП. Однак мені не подобається, що ми рекламуємо себе, зокрема і в Давосі на економічному форумі, як сільськогосподарська країна. Адже це точно не стане фішкою для багатьох інвесторів. Навряд чи ви знайдете країну, яка зробила серйозний стрибок, орієнтуючись лише на продаж сировини», - говорить Устенко.

Також експерт зазначає, що недостатньо просто рекламувати свою країну, а важливо також намагатися змінити умови інвестування.

«Україна має високий рівень ризику. ЇЇ завдання - знизити його рівень. Адже інвестор завжди оцінює доходність на капітал та рівень ризику», - зазначає економіст.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі Юлія Порошенко була заявлена у програмі форуму як співзасновник технологічного кластеру Radar Tech і керівник проекту Agrohub. Вона закликала інвесторів вкладати гроші в український агробізнес.

Раніше Главком повідомляв, що українці вперше представлять власну ІТ-індустрію на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Українські бізнесмени представлять вітчизняну індустрію, зокрема, у сегментах Artificial Intelligence, Data Science та Blockchain

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: