Економіст пояснив, що заважає притоку іноземних інвестицій в Україну

Інвестори не проходять в країну, через відсутність захисту права власності і серйозні побоювання стосовно корупції, - нагадав експерт

Відсутність верховенства права, яке зможе гарантувати інвесторам захист їхніх інвестицій в Україні, зараз є головною проблемою для держави. Через брак реформи судової системи та боротьби з корупцією країна втрачає довіру з боку Міжнародного валютного фонду, іноземного бізнесу та всієї світової спільноти. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий



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Фото: Главком Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко

Інвестори не проходять в країну, через відсутність захисту права власності і серйозні побоювання стосовно корупції, - нагадав експерт

Відсутність верховенства права, яке зможе гарантувати інвесторам захист їхніх інвестицій в Україні, зараз є головною проблемою для держави. Через брак реформи судової системи та боротьби з корупцією країна втрачає довіру з боку Міжнародного валютного фонду, іноземного бізнесу та всієї світової спільноти. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, підбиваючи підсумки нещодавнього Всесвітнього економічного форуму у Давосі, під час прес-конференції в «Главкомі».

«Інвестори не проходять в країну, через відсутність захисту права власності і серйозні побоювання стосовно корупції. Навіть якщо вони ще не зайшли в країну, постійні розмови про 131 місце зі 175 за рівнем корупції в світі змушують багатьох стриматися», - коментує експерт.

Олег Устенко також наголосив, що позиціонування лідерів держави себе в якості гарантів для збереження безпечного інвестиційного середовища тільки відштовхує потенційних інвесторів. «Будь-який інвестиційний цикл триває від 5 до 10 років. Але його тривалість не відповідає політичному циклу. Що робити потім, коли будеш виходити зі своїх інвестиційних позицій? Той, хто тобі давав гарантії може бути давно не в цій країні або вже не нести відповідальності за минулі заяви», - сказав він.

На думку експерта, іншими бажаними кроками для України має стати зниження адміністративних бар’єрів та податкового тиску для ведення бізнесу, нещодавно продемонстроване США.

Запис прес-конференції дивіться тут:

Нагадаємо, у швейцарському Давосі завершився 48-й щорічний Всесвітній економічний форум, який тривав з 23-26 січня. Членами форуму є більше 1000 великих компаній та урядових організацій з різних країн світу.

В рамках візиту до Давосу президент Петро Порошенко зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Крім того, Порошенко провів зустріч із президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом, який виразив підтримку Україні на шляху до реформ і нагадав про Антикорупційний суд.