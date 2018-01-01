Всесвітній економічний форум у Давосі: українці вперше представлять власну ІТ-індустрію

Українські бізнесмени представлять вітчизняну індустрію, зокрема, у сегментах Artificial Intelligence, Data Science та Blockchain

Вперше за всю історію проведення Всесвітнього економічного форуму (м. Давос, Швейцарія) – платформи для обговорення глобальних тенденцій та викликів світовими політичними та бізнес-лідерами – українська ІТ-індустрія буде представлена в рамках одного майданчику – Українського Дому, лейтмотивом якого стане тема «Україна:



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Українські бізнесмени представлять вітчизняну індустрію, зокрема, у сегментах Artificial Intelligence, Data Science та Blockchain

Вперше за всю історію проведення Всесвітнього економічного форуму (м. Давос, Швейцарія) – платформи для обговорення глобальних тенденцій та викликів світовими політичними та бізнес-лідерами – українська ІТ-індустрія буде представлена в рамках одного майданчику – Українського Дому, лейтмотивом якого стане тема «Україна: креативність, інновації, можливості». Про це повідомляє асоціації «Інформаційні технології України».

Українській Дім буде відкритим для відвідувачів та гостей у період з 22 по 26 січня 2018 року, та функціонуватиме поруч з іншими подіями від провідних міжнародних компаній, що проходитимуть під час Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму. В рамках майданчику відбудеться ряд зустрічей та панельних дискусій, під час яких представники українського бізнесу презентують провідним міжнародним підприємцям та експертам свої кейси в таких високотехнологічних сегментах, як Digital Transformation, Agritech, Artificial Intelligence, Data Science, Blockchain та багатьох інших прогресивних напрямках.

Вітчизняну індустрію інформаційних технологій в рамках проекту представлятимуть компанії-члени Асоціації «ІТ України»: Eleks, EPAM, Innovecs, Intellias, N-iX, PwC, SoftServe та Ciklum, яка виступає золотим спонсором Українського Дому. Асоціація «ІТ України» підтримує проект у статусі срібного спонсора.

«Український дім у Давосі – це чудова нагода продемонструвати світовій діловій та політичній еліті потенціал України у сфері новітніх технологій та креативних індустрій. Не зважаючи на успіхи наших розробників на глобальному ринку, у сприйнятті міжнародних потенційних клієнтів та інвесторів все ще залишаються «білі плями» щодо української галузі інформаційних технологій. Відкриваючи разом з партнерами Український Дім у Давосі під час Щорічної зустрічі ВЕФ, ми ставимо собі за мету зробити якісний внесок у формування іміджу України, як потужного технологічного центру та надійного бізнес-партнера», - зазначає Олександр Кубраков, виконавчий директор Асоціації «ІТ України».