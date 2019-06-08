Зняття грифа «таємно» з держоборонзамовлення реальне вже в 2020 році, - Кривонос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Заступник секретаря РНБО уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету міністрів, а також із західними партнерами України із ВТС, і зокрема зі США

Заступник секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з питань ВТС і експортного контролю при Радбезі Сергій Кривонос заявляє про можливість зняття грифа «таємно» з держоборонзамовлення (ДОЗ) України вже в 2020 році. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на запитання про перспективи підвищення прозорості ДОЗ України і зняття з нього грифа «таємно» під час зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами та громадськими організаціями у суботу в Києві, заступник секретаря Радбезу зазначив, що це питання вже неодноразово обговорювалося в органах влади. «Я думаю, що з наступного року таємність (із ДОЗ) буде знята», - сказав він.

За словами Кривоноса, зняття грифу «таємно»з нинішнього ДОЗ (на 2017-2019 роки - ІФ)»не має сенсу». «А на наступний – реально», - сказав він.

Заступник секретаря РНБО також уточнив, що ці плани вже обговорювалися на рівні Кабінету міністрів, а також із західними партнерами України із ВТС, і зокрема зі США.

Як повідомлялося, рішенням засідання РНБО з питань реформування ОПК від 6 березня, закріпленого указом президента N 79/2019 від 15 березня, Кабінету міністрів доручено забезпечити в місячний термін, зокрема підготовку та подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін у чинний закон України «Про державне оборонне замовлення», що передбачає підвищення прозорості оборонних держзакупівель.

Раніше, в травні 2018 року держконцерн «Укроборонпром» ініціював створення робочої групи з розробки нової редакції закону України «Про державне оборонне замовлення» з урахуванням вимог нового часу, а також забезпечення балансу інтересів військового держзамовника і оборонних виробників державної та приватної форми власності. До участі в роботі групи були запрошені представники РНБО, Міноборони, Нацгвардії,СБУ, низки силових структур і правоохоронних органів, а також громадських організацій, зокрема міжнародних.

За даними джерел «Інтерфакс-Україна» в оборонному секторі готується вдосконалення чинної системи ДОЗ, включно з системою імпорту озброєнь і військової техніки (ОВТ), що має на меті унеможливити ризики закупівель за ДОЗ застарілої номенклатури ОВТ, що не відповідає вимогам сучасного ведення бою.

За оцінками учасників оборонного ринку України, чинна система ухвалення рішень про внесення в ДОЗ тієї або іншої номенклатури ОВТ, включаючи закупівлі щодо імпорту, обтяжена бізнес - інтересами і корупційними ризиками.

Україна з 2017 року перейшла на трирічну систему формування та виконання ДОЗ.

Згідно з оцінками МЕРТ, обсяг ДОЗ на 2019 рік оцінюється в близько 25 млрд грн. У 2018 році, за даними відомства, в рамках ДОЗ на закупівлю, ремонт і модернізацію озброєння і військової техніки, оборонні НДДКР, розвиток оборонних виробничих потужностей з держбюджету було виділено близько 21 млрд грн. За даними військового українського відомства, в структурі виконавців ДОЗ в останні роки понад 50% становлять приватні оборонні компанії.