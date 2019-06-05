«Укроборонпром» завершив випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar



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Фото: ukroboronprom.com.ua

Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу «Скіф» із двома пусковими установками для ракет РК-2С

Державний концерн «Укроборонпром» завершив кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar. Про це йдеться в повідомленні «Укроборонпрому».

«В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого українсько-турецького бойового модуля Serdar, створеного на замовлення третіх країн. Відтепер спільна розробка турецької компанії Aselsan і підприємств ДК «Укроборонпром» - ДККБ «Луч» і «Спецтехноекспорт» готова до серійного постачання в межах чинного контракту з іноземним замовником. Очікується, що в подальшому новою системою зацікавляться оборонні відомства України і Туреччини», - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, турецька компанія виступила розробником й інтегратором бойового модуля, зокрема систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення і супроводу цілей, денного і нічного каналів спостереження.

У свою чергу, «Спецтехноекспорт» забезпечує постачання керованих ракет, розроблених і вироблених Державним київським конструкторським бюро «Луч», і систем наведення і керування до них.

Serdar - це універсальна дистанційно керована і стабілізована система озброєння, яка забезпечує високу ефективність оборонних і наступальних операцій проти наземних цілей вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу «Скіф» із двома (в окремих версіях - чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.

Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км і пробивати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом.

Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм і 7,62 мм.

Крім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі може бути встановлено пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм.

У такому випадку дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км, а пробиття броні збільшиться до 1 100 мм за динамічним захистом.

Завдяки малій вазі бойовий модуль може бути інтегровано в різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їх боєздатність. Нова система керування вогнем дозволяє з високою точністю виконувати всі бойові завдання зсередини транспортного засобу.

Як повідомлялось, державний концерн «Укроборонпром» створений у грудні 2010 року, до його складу входять 125 підприємств військово-промислового комплексу.