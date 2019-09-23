Українська делегація в ПАРЄ офіційно відмовилася від участі в осінній сесії



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Українська делегація у ПАРЄ також звернулася до Франції, що наразі головує в Комітеті міністрів Ради Європи

Делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участі в осінній сесії.

Офіційну заяву делегації 23 вересня оприлюднила у Facebook її голова Єлизавета Ясько.

«Ми схвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України», - зауважила Ясько.

У своїй заяві делегація, зокрема, закликала ПАРЄ підтвердити обов’язковість усіх рішень та вимог, які викладені в резолюціях Асамблеї щодо засудження агресії Російської Федерації проти України, та щодо ситуації з правами людини на окупованій Росією території України, які були прийняті ПАРЄ під час неучасті Росії в роботі РЄ в останні роки.

Протягом осінньої сесії делегація ВР в ПАРЄ, як повідомляється у заяві, буде проводити консультації з партнерами по Асамблеї «з метою винайдення спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі».

Також у своїй заяві українська делегація звернулася до Франції, що наразі головує в Комітеті міністрів Ради Європи, з пропозицією ініціювати консультації за участі президента Емануеля Макрона та усіх зацікавлених сторін «для широкого обговорення шляхів повернення довіри до Ради Європи та інституційної, а також моральної кризи РЄ, що виникла в результаті добровільної та безпідставної відмови Комітету міністрів та Асамблеї наполягати на дотриманні Росією принципів та стандартів Ради Європи».

Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.