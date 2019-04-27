Українська діаспора в Москві привітала військовополонених моряків із Великоднем



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Українська діаспора підтримує військовополонених моряків у суді в Москві

24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики

У суботу 27 квітня, у переддень Великодня, Спілка українських жінок Москви за підтримки українців Росії передала 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками.

Святкові передачі запропонував Український центр Ненасильницького спілкування і Примирення «Простір Гідності» разом із родинами військовополонених моряків.

Українці Москви відгукнулися на ініціативу і перебрали на себе організацію.

Організатор і керівник Української недільної школи в Москві з 2005 року, кандидат історичних наук Людмила Мельник нагадує, що моряки перебувають у полоні вже півроку.

«Українська спільнота світу відзначає це свято і ми, українці Росії, тут не виняток! Та нам прикро й боляче усвідомлювати, що не всі зможуть обійняти своїх рідних та близьких у цей день. Наші моряки вже шостий місяць перебувають у російському полоні. І, щоб хоч трішечки підбадьорити їх та поділитися з ними цим світлим празником життя, ми – Спілка українських жінок Москви – за фінансової підтримки українців Росії передали їм невеличкі подаруночки: шоколадки та привітальні листівки. Хай вони знають, що про них пам’ятають!» – сказала Мельник.

За словами голови центру «Простір гідності» Олени Ганцяк-Каськів, листівки довелося підписати російською мовою, щоб їх передали ув’язненим у Лефортівському слідчому ізоляторі.

«Адміністрація Лефортово не вітає передачу текстів іншими мовами, ніж російська, тому хлопців не вийшло привітати рідною мовою. Та ми все ж радіємо, що за ґрати вдалося передати великодні пакунки і поділитися з нашими військовими святом Пасхи Христової», – каже громадська діячка.

Раніше повідомлялося, що президент Міжнародного Трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Публічні слухання відбудуться 10-11 травня.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.

Джерело: Радіо Свобода