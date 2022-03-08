Українська енергосистема протягом тижня може приєднатися до Євросоюзу

Міненергетики анонсувало процес інтеграції у європейську систему енергетики

Україна очікує на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E протягом тижня, процес синхронізації на завершальному етапі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання», – зазначив міністр.

Галущенко висловив сподівання, що Європа також піде шляхом енергонезалежности і відмовиться, зокрема, від російського газу.

«Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є», – додав він.

Нагадаємо, в Україні працюють усі атомні, теплові та гідроелектростанції. Система працює стабільно, частота мережі підтримується лише на рівні 50 Гц. Про це повідомляє Укренерго. Україна контролює усі важливі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Примусові відключення електроенергії не потрібні та не застосовуються. Вимикати увечері частину електроприладів не потрібно.

За даними пресслужби, з початком воєнних дій споживання електроенергії українцями знизилося. Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності, деякі енергоблоки зупинено через низьке споживання.

Україна в ніч на 24 лютого повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі та працює в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Про це повідомили в Укренерго.