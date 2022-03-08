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    Російські окупанти обстріляли лікарню в Ізюмі

    Російські окупанти обстріляли лікарню в Ізюмі
    фото: facebook/Volodymyr Matsokin

    Зруйнували лікарню в Ізюмі

    Російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли. Про це повідомляє заступник мера міста Володимира Мацокіна в Facebook.

    «Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли», – написав він.

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    Російські окупанти обстріляли лікарню в Ізюмі
    Російські окупанти обстріляли лікарню в Ізюмі
    фото: facebook/Volodymyr Matsokin

    Нагадаємо, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

    Нагадаємо, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.

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    Теги: Росія війна Харківщина Україна населення
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    Російські окупанти обстріляли лікарню в Ізюмі