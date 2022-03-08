  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Криптобіржа Binance не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з Росії

    Binance відзавтра більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з РФ - Криптобіржа Binance не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з Росії
    Binance відзавтра більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з РФ

    Найбільша криптобіржа не працюватиме з російськими картками

    Найбільша криптобіржа Binance з 9 березня більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території Росії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    Нагадаємо, глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах заявила про російських нафти і газу. Причина – російська агресія в Україні. Shell припинить спотові закупівлі російської нафти, але це буде лише першим кроком. Окрім того, нафто-газовий гігант має намір відмовиться від участі у всіх нафтогазових проєктах у Росії.

    Теги: Росія Україна MasterCard Visa Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Криптобіржа Binance не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з Росії