Криптобіржа Binance не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з Росії

Binance відзавтра більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa з РФ

Найбільша криптобіржа не працюватиме з російськими картками

Найбільша криптобіржа Binance з 9 березня більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території Росії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах заявила про російських нафти і газу. Причина – російська агресія в Україні. Shell припинить спотові закупівлі російської нафти, але це буде лише першим кроком. Окрім того, нафто-газовий гігант має намір відмовиться від участі у всіх нафтогазових проєктах у Росії.