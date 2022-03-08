Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України
Ізраїль виступає посередником у мирному врегулюванні конфлікту, розв'язаного Росією
Президент України Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський провів телефонні перемовини із прем'єром Нафталі Беннетом. Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.
Поговорив з @naftalibennett. Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022
«Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля», – написав президент.
Нагадаємо, 5 березня у Кремлі пройшла зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.
Раніше прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб домовитися про мир в Україні.
Як повідомлялося, Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.