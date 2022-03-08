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    Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України

    Ізраїль продовжує підтримувати Україну - Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України
    Ізраїль продовжує підтримувати Україну
    фото з відкритих джерел

    Ізраїль виступає посередником у мирному врегулюванні конфлікту, розв'язаного Росією

    Президент України Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський провів телефонні перемовини із прем'єром Нафталі Беннетом. Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.


    «Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля», – написав президент.

    Нагадаємо, 5 березня у Кремлі пройшла зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

    Раніше прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб домовитися про мир в Україні.

    Як повідомлялося, Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.


    Теги: Ізраїль Володимир Зеленський Україна Twitter президент
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    Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України