Українське кролівництво вдвічі зменшило обсяги – Держстат

Минулого року виробники реалізували на забій 15 тисяч голів кролів

Спеціалісти резюмують провал промислового виробгництва

У 2020 році промислові виробники реалізували вдвічі менше кролятини, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Минулого року на забій було реалізовано 15 тисяч голів кролів. Це аж на 95,5% менше, ніж у 2019 році.

Жива маса забою становила 48,4 тонн кролів, що на 93,8% менше, ніж за 2018 рік. А от середня вага тварини складала 3,2 кілограми, що на 38% більше, ніж у 2019 році.

Варто зазначити, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні зупинилося одне з найбільших виробництв курятини – «Гаврилівські курчата». За словами генерального директора компанії-виробника «Агромарс» Івана Зазулі, всі ферми зупинилися, бо займатися виробництвом курятини невигідно.