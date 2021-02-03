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    Вінницькі лісники підгодовують диких тварин

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    <p>Звірі звикають до конкретного місця і саме до нього приходять на підгодівлю</p> - Вінницькі лісники підгодовують диких тварин

    Звірі звикають до конкретного місця і саме до нього приходять на підгодівлю

    фото:vinnica.ua

    Підживлення не повинно перешкоджати природним інстинктам тварин

    У лісгоспах Вінницької області триває зимова підгодівля дичини.

    Розпочали підгодівлю мисливських тварин із настанням холодів, пише Вінницька хвиля.

    Зокрема працівники ДП «Бершадський лісгосп» заготовили 5,9 т сіна, 11,3 тис. шт. гіллячкового корму (віників), 10 т зерносуміші, 16,1 т кукурудзи, 22,1 т коренеплодів та 2,3 т солі.

    Працівники єгерської служби регулярно перевіряють годівниці, підгодівельні майданчики та наповнюють їх кормом.

    Дбають лісівники і про підготовку відповідно обладнаних спеціальних місць, де дичина харчуватиметься. Адже тварини звикають до конкретного місця і саме до нього приходять на підгодівлю.

    Зокрема для зимової підгодівлі дичини на території мисливського фонду ДП «Бершадський лісгосп» встановлено 55 годівниць, 46 підгодівельних майданчиків, 117 солонців та облаштовано 16 водопоїв.

    Головним правилом у цій роботі є те, що підживлення не повинно замінювати природну кормову базу і перешкоджати природним інстинктам диких тварин.

    Нагадаємо, в екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.

    Теги: Вінниця тварини
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