Один з найбільших виробників курятини зупинив роботу

На одному з підприємств компанії зафіксовано жорстоке поводження з тваринами

В Україні зупинилося одне з найбільших виробництв курятини – «Гаврилівські курчата». Про це у коментарі УНН повідомив генеральний директор компанії-виробника «Агромарс» Іван Зазуля.

«Ми вже місяць як не працюємо з виробництва курей-бройлерів. Зупинили виробництво. Працює тільки наша племінна ферма – інкубуємо курчат і відвозимо на свою філію «Курганський бройлер» в Харкові. Наші всі ферми стоять, ми зупинені. Не вигідно цим займатися. Немає жодного виробництва», – говорить Зазуля.

Тим самим він спростовує і причетність «Агромарса» до знятого на відео могильника птиці, яке поширилося у ЗМІ.

Однак за інформацією УНН, відео знято на Гаврилівській птахофабриці (Вишгородський район) «Агромарса» зовсім недавно. Причиною занепаду співрозмовники називають відключення опалення і відсутність корму у птиці.

Поки жодна птахофабрика не взяла на себе відповідальність за могильник.

«Агромарс» вже був помічений в організації могильників в 2018 році. Тоді власників Марину і Євгена Сігал заарештували і звинуватили в збитку екології на 235 млн грн. Але в 2019 році Генпрокуратура звинувачення зняла і справу закрила.

Нагадаємо, українців закликали їсти більше м’яса, аби врятувати «Нашу рябу»?

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