Один з найбільших виробників курятини зупинив роботу
Компанія «Гаврилівські курчата» закрила виробництво курятини
На одному з підприємств компанії зафіксовано жорстоке поводження з тваринами
В Україні зупинилося одне з найбільших виробництв курятини – «Гаврилівські курчата». Про це у коментарі УНН повідомив генеральний директор компанії-виробника «Агромарс» Іван Зазуля.
«Ми вже місяць як не працюємо з виробництва курей-бройлерів. Зупинили виробництво. Працює тільки наша племінна ферма – інкубуємо курчат і відвозимо на свою філію «Курганський бройлер» в Харкові. Наші всі ферми стоять, ми зупинені. Не вигідно цим займатися. Немає жодного виробництва», – говорить Зазуля.
Тим самим він спростовує і причетність «Агромарса» до знятого на відео могильника птиці, яке поширилося у ЗМІ.
Однак за інформацією УНН, відео знято на Гаврилівській птахофабриці (Вишгородський район) «Агромарса» зовсім недавно. Причиною занепаду співрозмовники називають відключення опалення і відсутність корму у птиці.
Поки жодна птахофабрика не взяла на себе відповідальність за могильник.
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