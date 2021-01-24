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    Економіка та фінанси

    Один з найбільших виробників курятини зупинив роботу

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    <p>Компанія &laquo;Гаврилівські курчата&raquo; закрила виробництво курятини</p> - Один з найбільших виробників курятини зупинив роботу

    Компанія «Гаврилівські курчата» закрила виробництво курятини

    На одному з підприємств компанії зафіксовано жорстоке поводження з тваринами

    В Україні зупинилося одне з найбільших виробництв курятини – «Гаврилівські курчата». Про це у коментарі УНН повідомив генеральний директор компанії-виробника «Агромарс» Іван Зазуля.

    «Ми вже місяць як не працюємо з виробництва курей-бройлерів. Зупинили виробництво. Працює тільки наша племінна ферма – інкубуємо курчат і відвозимо на свою філію «Курганський бройлер» в Харкові. Наші всі ферми стоять, ми зупинені. Не вигідно цим займатися. Немає жодного виробництва», – говорить Зазуля.

    Тим самим він спростовує і причетність «Агромарса» до знятого на відео могильника птиці, яке поширилося у ЗМІ.

    Однак за інформацією УНН, відео знято на Гаврилівській птахофабриці (Вишгородський район) «Агромарса» зовсім недавно. Причиною занепаду співрозмовники називають відключення опалення і відсутність корму у птиці.

    Поки жодна птахофабрика не взяла на себе відповідальність за могильник. 

    «Агромарс» вже був помічений в організації могильників в 2018 році. Тоді власників Марину і Євгена Сігал заарештували і звинуватили в збитку екології на 235 млн грн. Але в 2019 році Генпрокуратура звинувачення зняла і справу закрила.

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    Теги: бізнес ринок продукти Гаврилівські курчата м'ясо
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