В екопарку на Київщині стадо тварин напало на людей і потрощило авто (фото)

Відпочинок в екопарку виявився екстремальним

В екопарку «Медвино», що знаходиться в селі Медвин Богуславського району Київської області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, але тварини понівечили авто.

Про це Фактам ICTV розповів підприємець Юрій Цвіркун, який з чотирма дітьми приїхав у парк відпочити.

За його словами, до парку вони приїхали з друзями, загалом чотири авто, семеро дорослих та семеро дітей.

На території екопарку проводять екскурсії на авто та квадроциклах, а відвідувачам пропонують побачити й погодувати верблюдів, коней Пржевальського, буйволів, бізонів, оленів та зубрів.

«Разом зі співробітником господарства ми заїхали на територію угідь, перед поїздкою на екскурсію він пообіцяв супроводжувати нас всюди та у разі непередбачуваної ситуації страхувати та захищати нас», – розповів Цвіркун.

За його словами, коли родина заїхала до угідь, ближче до бізонів, та запаркувалася на полі, то всі вийшли, аби сфотографувати тварин.

«Нам співробітник господарства дав моркву та запропонував піти на сусіднє поле погодувати оленів та коней Пржевальського. Ми, двоє дорослих та четверо дітей, пішли на годівлю коней, під час якої одна з тварин почала брикатися та двічі ледь не вдарила мою 8-річну доньку. Ми одразу залишили їх та пішли до свого авто на сусідньому полі», – поділився Цвіркун.

Чоловік додав, що коли повернулися, то біля їхнього авто нікого не було: ні друзів, ні працівника господарства. Тоді автомобіль оточило стадо бізонів та зубр.

«Коли ми підійшли ближче, щоб сісти в авто, бізони напали на нас і почали переслідувати. Діти сильно злякалися, пережили неймовірний шок, почали плакати та просити про допомогу. Ми з дружиною взяли дітей і побігли через все поле ближче до виходу, але ворота зсередини були замкнені на замок. Ми не змогли залишити територію господарства», – зазначив постраждалий.

У цей час зубр почав трощити автомобіль.

Зубр розбив автомобіль. Фото: Факти ICTV

«Я набрав свого друга, який був з нами, та запитав, куди вони поділися і де працівник, який обіцяв нас супроводжувати й оберігати. Виявилося, що він кинув нас та запропонував іншій групі людей поїхати годувати верблюдів на інше поле. Ми чекали на повернення працівника господарства близько 15 хвилин, за цей час пережили неймовірний стрес», – додав Цвіркун.

Згодом постраждалі викликали правоохоронців та написали заяву на екопарк.

«Виявилося, що цей співробітник працює в цьому господарстві лише місяць, робітники там не оформлені належним чином, згідно із законодавством України, тварини не зареєстровані та не мають паспортів та інших документів, гроші за екскурсію беруть готівкою та не видають чеків!» – зазначив Цвіркун.

Екопарк зобов’язувався все владнати та компенсувати матеріальні та моральні збитки, проте поки ці заяви залишилися лише на словах.

За словами чоловіка, морально найбільше постраждали діти, які нині не можуть нормально спати. Родині довелося звертатися до психолога.