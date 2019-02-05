Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Автомобілі КРаЗ, які нещодавно доповнили бригадне озброєння з легкістю долали снігові замети, незважаючи на «причіп» із вагою 10 тон

У районі відведення важкого озброєння операції Об’єднаних сил артилеристи однієї з бригад, які залучаються до виконання завдань в зоні проведення операції Об'єднаних сил, не припиняють тренувань та вдосконалюють набуті навички. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Військовослужбовці за першим наказом у всій амуніції разом зі штатною технікою вибули в район зосередження і вчасно виконали нормативи щодо розгортання та приведення до бою гармат 2А36 «Гіацинт». Автомобілі КРаЗ, які нещодавно доповнили бригадне озброєння з легкістю долали снігові замети, незважаючи на «причіп» із вагою 10 тон.

Варто зазначити, що одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, є підвищення майстерності і злагодженості розрахунків, впровадження сучасних методів ведення бойових дій та ефективності роботи наземної артилерії.