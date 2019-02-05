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    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото

    • Розсилка
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Автомобілі КРаЗ, які нещодавно доповнили бригадне озброєння з легкістю долали снігові замети, незважаючи на «причіп» із вагою 10 тон

    У районі відведення важкого озброєння операції Об’єднаних сил артилеристи однієї з бригад, які залучаються до виконання завдань в зоні проведення операції Об'єднаних сил, не припиняють тренувань та вдосконалюють набуті навички. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

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    Військовослужбовці за першим наказом у всій амуніції разом зі штатною технікою вибули в район зосередження і вчасно виконали нормативи щодо розгортання та приведення до бою гармат 2А36 «Гіацинт». Автомобілі КРаЗ, які нещодавно доповнили бригадне озброєння з легкістю долали снігові замети, незважаючи на «причіп» із вагою 10 тон.

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    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Українські артилеристи привели до бою гармати «Гіацинт»: фото
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Варто зазначити, що одним з пріоритетних напрямків підготовки артилерійських підрозділів, відповідно до рішення Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, є підвищення майстерності і злагодженості розрахунків, впровадження сучасних методів ведення бойових дій та ефективності роботи наземної артилерії.

    Напередодні повідомлялося, що на Донбасі російські окупанти розмістили «Гвоздики», «Жаби» та десятки танків.

    У понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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