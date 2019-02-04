ДБР перевірить діяльність колишніх міністрів оборони щодо можливих розкрадань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі перевірять діяльність глав Міноборони з 1991 по 2014 рік

Армія України руйнувалась у чотири етапи зусиллями колишніх міністрів оборони – заявив депутат

Тимчасова слідча комісія щодо розкрадання у Збройних силах України доручить правоохорнцям перевірити діяльність усіх міністрів оборони та глав Генштабу у період з 1991 по 2014 роки щодо розкрадань у ЗСУ, які зумовили підрив обороноздатності держави. Про це оголосили на засіданні комісії 4 лютого, пише Цензор.нет.

«Яким чином руйнувалася українська армія? Ми виділяємо чотири етапи. Кожен етап був реалізований відповідним міністром оборони і керівництвом генерального штабу», - заявив нардеп Іван Вінник.

«Перший етап - це міністри оборони Шкідченко, Марчук, Кузьмук. Він характеризувався знищенням стратегічного потенціалу нашої держави, знищенням ракетних військ стратегічного призначення, знищенням стратегічної авіації, повною руйнацією систем ракетного озброєння, яке здатне нести ядерні заряди. Стратегічні можливості нашої держави були зруйновані орієнтовно у період 1994-2004 рр.», - сказав Вінник.

Далі почався період системного руйнування компонентів сухопутної, морської, протиповітряної оборони держави, коли міністром був Анатолій Гриценко. Цей же період характеризується масштабним розпродажем військової техніки та озброєнь.

«Він (період — Ред) характеризується руйнуванням логістичної складової, матеріально-технічної бази, системи харчового забезпечення, квартирного забезпечення. Тобто, спочатку було зруйновано все, що стосується оборони і техніки, а далі фактично добивали нашу армію. Ну і останній період - це період міністрів оборони з російським громадянством - Саламатін і Лєбєдєв. Їхнє завдання, яке реалізовувалось за сприяння керівництва Генерального штабу на той час, - повне знищення системи оперативних командувань. Україна розділена на два оперативні командні округи - північний та південний», - зазначив Іван Вінник.

Розслідування кримінального провадження доручили Державному бюро розслідувань.

Також повідомлялося, що сьогодні під час засідання ТСК Юрій Луценко розповів, як за часів Януковича Україну розділили на три військові зони.