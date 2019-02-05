Доба на Донбасі: вісім обстрілів, серед бійців ЗСУ є загиблий та поранений
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Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення
У понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:
- двічі з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів – в районі селища Опитне;
- зі стрілецької – в районі селища Невельське.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ»противник обстріляв позиції ЗСУ:
- двічі з мінометів калібру 82 мм. гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний;
- двічі з гранатометів – в районі населеного пункту Новолуганське;
- з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське;
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав поранення.
«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 4 лютого шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення», - додали у прес-центрі.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
«Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.