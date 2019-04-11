Українські екіпажі катерів Island готуються до навчань у США

Українські моряки мають отримати сертифікати рівня володіння англійською мовою СМР 2

На базі Інституту ВМС для військовослужбовців зі складу екіпажів двох патрульних катерів класу Island проводяться курси з поглибленого вивчення англійської мови

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони.

«Курс з поглибленого вивчення англійської мови проводиться за стандартами НАТО. По його закінченні моряки мають отримати сертифікати рівня володіння англійською мовою СМР 2», - відзначив капітан 2 рангу Володимир Друзь.

За словами командира одного з патрульних катерів старшого лейтенанта Даміра Ауліна, крім вивчення іноземної мови, особовий склад проходив посилену підготовку на базі Навчального центру ВМС в Миколаєві.

Взимку для екіпажів здійснювалась штурманська підготовка, підготовка в питаннях з боротьби за живучість та вивчення матеріальної частини катерів.

«Ми тренувались на сучасних навчально-тренажерних комплексах. Для прикладу, на тренажері «Ходовий місток» моряки в режимі реального часу вдосконалювали елементи тактичного маневрування та штурманського прокладання курсу корабля в морі. Треба сказати, що екіпаж підібрано дуже вдало, його укомплектовано досвідченими моряками, за плечима яких не один вихід в море», ‒ розповів Аулін.

Як передбачається, після завершення мовної підготовки в Одесі, військові моряки вирушать для проведення подальшої підготовки в Балтиморі (США), де за планом відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море безпосередньо на борту катерів класу Island.