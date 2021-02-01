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    Українські і американські кораблі провели спільні навчання у Чорному морі

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    <span>Українські катери разом з кораблем USNS Laramie комплексного забезпечення ВМФ США&nbsp;</span> - Українські і американські кораблі провели спільні навчання у Чорному морі
    Українські катери разом з кораблем USNS Laramie комплексного забезпечення ВМФ США 
    Фото: ВМФ США

    У Чорному морі відбулися перші в 2021 році тренування типу Passex

    Українські катери та морська авіація ВМС ЗС України провели спільні навчання з кораблями ВМФ США.

    Про це повідомляє Dvids.

    Від Сполучених Штатів у маневрах типу Passex брав участь корабель комплексного забезпечення USNS Laramie (T-AO 203) та ракетний есмінець USS Porter (DDG 78) класу Arleigh Burke.

    З боку надводних сил Військово-Морських Сил ЗС України до тренувань залучили один патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери – «Нікополь» та «Костопіль».

    Патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України на тренуваннях типу Passex Фото: ВМФ США
    Патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України на тренуваннях типу Passex Фото: ВМФ США

    З повітря прикривав роботу гелікоптер Морської авіації ВМС ЗС України Мі-14 з бортовим номером 37.

    Гелікоптер Мі-14 Морської авіації ЗС України з бортовим номером 37 Фото: ВМФ США
    Гелікоптер Мі-14 Морської авіації ЗС України з бортовим номером 37 Фото: ВМФ США

    За декілька днів до цього у Чорному морі есмінці ВМФ США провели багатогалузеву морську операцію за участі розвідувальної та морської авіації.

    Українські катери провели спільні навчання з кораблями США. Есмінець США «Donald Cook» (DDG 75) та протичовновий літак P-8A. Фото: Посольство США
    Українські катери провели спільні навчання з кораблями США. Есмінець США «Donald Cook» (DDG 75) та протичовновий літак P-8A. Фото: Посольство США

    Для посилення взаємодії між членами НАТО в операції брали участь есмінці USS Porter (DDG 78) та та USS Donald Cook (DDG 75).

    Також для підтримки флоту було залучено літак дальнього радіолокаційного стеження E-3A та протичовновий літак P-8A.

    Перед відпрацюванням взаємодії між двома американськими есмінцями та авіацією, ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) класу Arleigh Burke ВМФ США відпрацював перші цьогорічні навчання спільно з авіацією НАТО.

    Ракетний есмінець Porter (DDG 78) під час переходу Босфору 28 січня 2021 року Фото: Twitter/YorukIsik
    Ракетний есмінець Porter (DDG 78) під час переходу Босфору 28 січня 2021 року Фото: Twitter/YorukIsik

    Військово-морський флот США залучив до навчання патрульний літак P-8 Poseidon з авіабази Сігонелла в Італії.

    З боку НАТО були стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3A. що базуються на авіабазі Гейленкірхен, Німеччина.

    Спільні операції кораблів сприяють подальшому зміцненню оперативної сумісності та демонструють рішучість щодо миру та безпеки Чорного моря.

     

    Теги: Чорне море США НАТО військові навчання літак корабель військова техніка гелікоптер ВМС флот
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