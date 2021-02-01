Українські і американські кораблі провели спільні навчання у Чорному морі

У Чорному морі відбулися перші в 2021 році тренування типу Passex

Українські катери та морська авіація ВМС ЗС України провели спільні навчання з кораблями ВМФ США.

Про це повідомляє Dvids.

Від Сполучених Штатів у маневрах типу Passex брав участь корабель комплексного забезпечення USNS Laramie (T-AO 203) та ракетний есмінець USS Porter (DDG 78) класу Arleigh Burke.

З боку надводних сил Військово-Морських Сил ЗС України до тренувань залучили один патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери – «Нікополь» та «Костопіль».

Патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України на тренуваннях типу Passex Фото: ВМФ США

З повітря прикривав роботу гелікоптер Морської авіації ВМС ЗС України Мі-14 з бортовим номером 37.

Гелікоптер Мі-14 Морської авіації ЗС України з бортовим номером 37 Фото: ВМФ США

За декілька днів до цього у Чорному морі есмінці ВМФ США провели багатогалузеву морську операцію за участі розвідувальної та морської авіації.

Українські катери провели спільні навчання з кораблями США. Есмінець США «Donald Cook» (DDG 75) та протичовновий літак P-8A. Фото: Посольство США

Для посилення взаємодії між членами НАТО в операції брали участь есмінці USS Porter (DDG 78) та та USS Donald Cook (DDG 75).

Також для підтримки флоту було залучено літак дальнього радіолокаційного стеження E-3A та протичовновий літак P-8A.

Перед відпрацюванням взаємодії між двома американськими есмінцями та авіацією, ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) класу Arleigh Burke ВМФ США відпрацював перші цьогорічні навчання спільно з авіацією НАТО.

Ракетний есмінець Porter (DDG 78) під час переходу Босфору 28 січня 2021 року Фото: Twitter/YorukIsik

Військово-морський флот США залучив до навчання патрульний літак P-8 Poseidon з авіабази Сігонелла в Італії.

З боку НАТО були стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3A. що базуються на авіабазі Гейленкірхен, Німеччина.

Спільні операції кораблів сприяють подальшому зміцненню оперативної сумісності та демонструють рішучість щодо миру та безпеки Чорного моря.