Українські і американські кораблі провели спільні навчання у Чорному морі
У Чорному морі відбулися перші в 2021 році тренування типу Passex
Українські катери та морська авіація ВМС ЗС України провели спільні навчання з кораблями ВМФ США.
Про це повідомляє Dvids.
Від Сполучених Штатів у маневрах типу Passex брав участь корабель комплексного забезпечення USNS Laramie (T-AO 203) та ракетний есмінець USS Porter (DDG 78) класу Arleigh Burke.
З боку надводних сил Військово-Морських Сил ЗС України до тренувань залучили один патрульний катер типу Island та два малі броньовані артилерійські катери – «Нікополь» та «Костопіль».
З повітря прикривав роботу гелікоптер Морської авіації ВМС ЗС України Мі-14 з бортовим номером 37.
За декілька днів до цього у Чорному морі есмінці ВМФ США провели багатогалузеву морську операцію за участі розвідувальної та морської авіації.
Для посилення взаємодії між членами НАТО в операції брали участь есмінці USS Porter (DDG 78) та та USS Donald Cook (DDG 75).
Також для підтримки флоту було залучено літак дальнього радіолокаційного стеження E-3A та протичовновий літак P-8A.
Перед відпрацюванням взаємодії між двома американськими есмінцями та авіацією, ракетний есмінець USS Donald Cook (DDG 75) класу Arleigh Burke ВМФ США відпрацював перші цьогорічні навчання спільно з авіацією НАТО.
Військово-морський флот США залучив до навчання патрульний літак P-8 Poseidon з авіабази Сігонелла в Італії.
З боку НАТО були стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3A. що базуються на авіабазі Гейленкірхен, Німеччина.
Спільні операції кораблів сприяють подальшому зміцненню оперативної сумісності та демонструють рішучість щодо миру та безпеки Чорного моря.