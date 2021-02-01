«Вершина невігластва і неповаги». Нардепи шоковані інтерв’ю Зеленського для HBO

Зеленський встиг наговорити багато дурниць, – кажуть політики

Пафосні та зарозумілі претензії Володимира Зеленського до міжнародних партнерів України – це вершина безвідповідальності, недалекоглядності та популізму. Так коментують свіже інтерв’ю українського президента для каналу HBO народні депутати з фракції «Європейська солідарність».

«Володимир Зеленський мав би дотримуватися одного правила: інколи краще мовчати, ніж говорити. Адже слово президента важить дорого, а слово президента-дилетанта – ще дорожче. В короткому інтерв’ю американському телеканалу HBO Зеленський встиг наговорити багато дурниць. Але найголовніше те, що Зеленський призначив президента США та лідерів європейських держав відповідальними за негаразди в нашій країні. Наприклад, в тому, що Україна досі не член НАТО, Зеленський звинуватив Джозефа Байдена», – зазначає Марія Іонова.

«Хочу нагадати президенту, що членство в НАТО – виключно в інтересах України. Що НАТО – це організація, яка працює за умови дотримання чітких правил співпраці. І що в НАТО неможливо потрапити, розвалюючи армію та шукаючи мир в очах Путіна», – додала народна депутатка.

«А в провалі кампанії з вакцинації Зеленський, по суті, звинуватив європейських лідерів. Адже, за словами президента, «Україна не знаходиться в пріоритеті країн, які отримують вакцину зараз» і «дуже неприємним є факт, що ти стоїш з простягнутою рукою», – підкреслила Іонова.

«Україна, дійсно, не є в пріоритеті, але тільки з двох причин. Згідно з офіційними документами МЗС, ще весною минулого року, з особистої вини Офісу президента, Україна не приєдналася до ініціативи із розробки вакцини й тому опинилася останньою в черзі на її отримання. Для своєчасного отримання вакцини Зеленський мав іще влітку починати переговори безпосередньо з її виробниками. Але почав це робити в кінці року, коли весь обсяг вакцин вже був законтрактований іншими країнами», – наголошує Іонова.

«Рік тому президент Зеленський і вся його команда активно заперечували, що потрібно ставити перед НАТО питання про отримання ПДЧ як наступний крок на цьому шляху. А тепер вже міністр оборони каже, що мовляв цього року очікуємо якихось рішень і вимагаємо якихось рішень. Так не буває. Без домашньої роботи ніхто ніколи не ухвалить рішення про приєднання України до НАТО. А для цього треба працювати. І ми з 2014 до 2019 року зробили величезний шмат роботи, який сьогодні руйнується», – нагадала голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Значить, що Україна не член НАТО – винен Байден. Не Зеленський, який фактично згорнув рух до цивілізованого світу після того, як став президентом України. Не Вагнер-гейт, коли українські спецслужби планували разом з американцями потенційно натівську спецоперацію, яку злили з Офісу президента. Ні, це Байден винен!», – дивується Олексій Гончаренко.

«Це не Зеленський винен в тому, що в Україні немає до цих пір вакцинації, коли вона вже є в Бангладеш і в Алжирі. Ні, це європейські партнери винні. По-перше це соромно. А по-друге, він завдає неймовірної шкоди нашій державі. Тому що це порушення дипломатичного етикету – звинувачувати партнерів у власних проблемах і це все виносити в інтерв’ю», – наголошує Гончаренко.

Як писав Главком, в інтерв'ю американським журналістам Володимир Зеленський заявив, що якби у 2014 році президентом був він, то Росія б не змогла б окупувати Крим.

Крім того, Зеленський хотів би, щоб за президентства в США Джо Байдена Україна стала членом НАТО. Про що він готовий прямо запитати у новообраного президента США.

До слова, український блогер Роман Шрайк оприлюднив архівне відео, в якому майбутній президент Володимир Зеленський вмовляє президента РФ Володимира Путіна не допустити навіть натяку на військовий конфлікт. Шкода, але сам відеозапис тепер недоступний.