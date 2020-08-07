Українські лікарі вперше провели трансплантацію підшлункової залози



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Раніше львівські лікарі провели трансплантацію серця Фото: Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги

Таким чином українські медики провели вже три операції з трансплантації: серця, нирки й тепер підшлункової залози

В Україні вперше трансплантували підшлункову залозу. Операцію провели вночі 7 серпня у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що таким чином в Україні провели вже три операції з трансплантації: серця, нирки й тепер підшлункової залози.

«Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантаційну незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон», — розповів про плани міністр.

Він додав, що цьогоріч у бюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. У разі проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей, тому що тут трансплантації коштують дешевше, каже міністр.

Львівський лікар із клінічної лікарні швидкої допомоги Ярослав Книш розповів, що підшлункову залозу трансплантували від посмертного донора. Крім того, цьому ж пацієнту трансплантували й нирку.

Нагадаємо, раніше у Львові вперше провели операцію з пересадки серця.

За даними Міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні близько 5 тис. осіб потребують пересадки органів. Зараз в Україні діє пілотний проєкт, в якому задіяні 24 заклади охорони здоров'я, що здійснюють трансплантацію органів, з них шість - пересадку кісткового мозку.