  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спалах Covid-19 в Україні: хворобу підтвердили у 103 дітей та 93 медиків

    • Розсилка
    Загалом за добу на коронавірус захворіло 1453 українці&nbsp; - Спалах Covid-19 в Україні: хворобу підтвердили у 103 дітей та 93 медиків
    Загалом за добу на коронавірус захворіло 1453 українці 

    280 людей з коронавірусом потрапили до лікарень протягом доби

    Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики. Про це 7 серпня заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіло 1453 людини, з них 103 дитини, а також 93 медичних працівники. Було госпіталізовано 280 людей», - сказав Степанов.

    Також він нагадав, що госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби.

    «За останню добу зафіксовано 33 летальних випадки. При цьому одужав 531 пацієнт», - додав Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

    Читайте також: 

     

    діти медицина лікар лікарня хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ