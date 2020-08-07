Спалах Covid-19 в Україні: хворобу підтвердили у 103 дітей та 93 медиків



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Загалом за добу на коронавірус захворіло 1453 українці

280 людей з коронавірусом потрапили до лікарень протягом доби

Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики. Про це 7 серпня заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіло 1453 людини, з них 103 дитини, а також 93 медичних працівники. Було госпіталізовано 280 людей», - сказав Степанов.

Також він нагадав, що госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби.

«За останню добу зафіксовано 33 летальних випадки. При цьому одужав 531 пацієнт», - додав Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.