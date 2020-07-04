У Львові вперше провели операцію з пересадки серця



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Трансплантацію провели львівські лікарі спільно з командою Інституту серця Скріншот з відео

Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Це перша така операція у Львові і третя в Україні за останні 15 років. Дві попередні були у Ковельській районній лікарні Волинської області. Про це розповів головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук, повідомляє Zaxid.net.

Донором, у якого забрали серце, став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми після падіння з висоти. Після спроб врятувати життя чоловіка львівські лікарі констатували у нього смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Нове серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав.

Здорове донорське серце львівські лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який спеціально прибув до Львова.

Також у лікарні упродовж цієї доби провели трансплантацію двох нирок чоловікам – однин з яких Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку суботи, 7 липня.

«Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка – рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя!», – зазначив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

З його слів, такі операції – це шанс для українців, щоб вони у подальшому не їхали за кордон, а мали змогу зробити такі операції вдома.