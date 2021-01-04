Стало відомо, коли Україна отримає від США катери Island

Два патрульні катери класу «Айленд», які США передали Військово-морським силам України. Балтимор, 27 вересня 2018 року

Зараз катери проходять в американському Балтиморі відповідне технічне обслуговування та доозброєння.

Американську патрульні катери класу Island прибудуть до України протягом першого півріччя 2021 року.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Очікуємо, що «Айленди» дійдуть до нас протягом наступного першого півріччя, а до кінця 2021 року набудуть всіх спроможностей – тоді матимемо дивізіон з п’яти катерів цього класу. Нині катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння, у січні наші українські екіпажі вирушають до Балтимора, де проводитимуть допідготовку на борту», – розповів Неїжпапа.

Він додав, що вже підписаний контракт на будівництво американських катерів Mark VI для України.

«Сподіваємось, за два найближчі роки (тобто до кінця 2022-го) перша партія дійде до ВМС України. Ми вже повністю визначились із системами озброєння, що встановлюватимуться як на Mark VI, так і на «Айлендах», – зазначив Неїжпапа.

Він нагадав про попередні переговори з Великою Британією щодо будівництва восьми ракетних катерів (з комплектацією) для ВМС України.

«Сподіваємось у січні отримати фідбек від британських колег, тоді терміни й інші деталі стануть більш зрозумілими», – додав командувач ВМС.

У жовтні 2019 року Україна безоплатно отримала від США три катери класу Island.

Всього в 1985–1992 роках для Берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island («Айленд»). 37 із них продовжують службу в Береговій охороні США, інші кораблі США вже передавали Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів Україною тривало роками.