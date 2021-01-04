  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером Палати представників

    • Розсилка
    Переобрання Nancy Pelosi спікером Палати представників США&nbsp;&ndash;&nbsp;гарна новина для України, - Порошенко - Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером Палати представників
    Переобрання Nancy Pelosi спікером Палати представників США – гарна новина для України, - Порошенко
    Скріншот з сайту лідер партії «Європейська солідарність»

    Пані Пелосі – давній друг нашої держави, – зазначив лідер партії «Європейська солідарність»

    П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

    «Переобрання Nancy Pelosi спікером Палати представників США – гарна новина для України», – зазначив Порошенко.

    «Пані Пелосі – давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України», – підкреслив він.

    Як повідомлялося, 3 січня Ненсі Пелосі обрано спікером палати представників Конгресу США 117-го скликання.

    6 січня Конгрес США затвердить підсумки президентських виборів. 20 січня 2020 року відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Наразі Володимир Зеленський не мав телефонної розмови із Джо Байденом.

    Як відомо, у 2016 році п’ятий президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з обраним президентом Дональдом Трампом через тиждень після голосування у США – 15 листопада 2016 року.

    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність США Джозеф Байден Facebook президент інавгурація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies