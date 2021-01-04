Пані Пелосі – давній друг нашої держави, – зазначив лідер партії «Європейська солідарність»

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

«Переобрання Nancy Pelosi спікером Палати представників США – гарна новина для України», – зазначив Порошенко.

«Пані Пелосі – давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України», – підкреслив він.

Як повідомлялося, 3 січня Ненсі Пелосі обрано спікером палати представників Конгресу США 117-го скликання.

6 січня Конгрес США затвердить підсумки президентських виборів. 20 січня 2020 року відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Наразі Володимир Зеленський не мав телефонної розмови із Джо Байденом.

Як відомо, у 2016 році п’ятий президент України Петро Порошенко мав телефонну розмову з обраним президентом Дональдом Трампом через тиждень після голосування у США – 15 листопада 2016 року.