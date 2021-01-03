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    Україна розширила перелік держав «червоної» зони

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">В новому списку країн &laquo;червоної зони&raquo; стало на пʼять держав більше</span></p> - Україна розширила перелік держав «червоної» зони

    В новому списку країн «червоної зони» стало на пʼять держав більше

    Фото з відкритих джерел

    До нового списку неблагополучних країн потрапила Польща

    30 грудня Міністерство охорони здоровʼя України оновило список країн із значним поширенням захворюваності на Covid-19.

    У «червоному» списку опинилося 49 країн. Зокрема до нього потрапила Польща, також там залишається Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Німеччина, США, Грузія, Туреччина, Австрія та Угорщина.

    Так, «червоний» список поповнився чотирма новими країнами, раніше їх було 45. Минулого тижня у переліку опинилася Велика Британія, де останнім часом зафіксували значне поширення випадків захворювання новим різновидом Covid-19.

    Як зазначали у Держтуризму, після повернення з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Вдома».

    Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

    Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває Covid-19.

    Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

    Як повідомлялося раніше, з минулого понеділка у Польщі діють нові правила вʼїзду для українців.

    Теги: Туреччина Австрія Польща США Німеччина Словаччина Естонія Латвія Угорщина Грузія українці Велика Британія Литва Україна коронавірус
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