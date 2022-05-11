В Україні відновили продажі в новобудовах: статистика цін

Ціни на новобудови виросли навіть у доларах

Сумарно близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі

На заході України квартири продають вже у понад 80% житлових комплексів, ціни на новобудови виросли навіть у доларах. В Одесі та Києві ціни залишилися на довоєнному рівні.

В Україні поступово відновлюється ринок новобудов. Команда ЛУН зробила дослідження, що показало: деякі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів. Сумарно близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.

Деякі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів

Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% житлових комплексів. У Львівській області — 90%. Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%.

У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого. У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж по інших західних областях, але усе ще велика доля відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%.

У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі – 56% ЖК. Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась. У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста.

Сильного зростання вартості нерухомості в Україні не спостерігається – максимум до 10%.

Подивитися, які ЖК відновили будівництво можна на карті.

У популярній фейсбук-групі 16 годин тому з’явилося оголошення про здачу трикімнатної квартири у ЖК «Каховська». Ціна таких апартаментів – 10 тисяч гривень на місяць. У квартирі лише голі стіни після будівельників, а з сантехніки там є тільки унітаз, та й той особливої довіри не вселяє.

Тим часом експерти повідомляють, що за понад два місяці війни оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

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