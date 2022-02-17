У Києві в п'ятиповерхівці спалахнула квартира

Жертв та постраждалих немає

В одній із квартир будинку на 5 поверсі у кімнаті виникла пожежа

У середу, 16 лютого, сталася пожежа на вулиці Максима Берлінського, 20 у Шевченківському районі столиці, передає пресслужба ДСНС.

Пожежники встановили, що пожежа виникла у 5-поверховому житловому будинку в одній із квартир на 5-му поверсі.

«О 17:25 спалах було ліквідовано на площі 5 кв. Внаслідок пожежі частково пошкоджено ліжко, особисті речі, закопчені стіни та стелю кімнати», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Причину займання встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у житловому будинку, що по вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Загорілася квартира, що знаходиться прямо над дахом відділення «Нової пошти».

Також, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.