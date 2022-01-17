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    У столиці зросла вартість нерухомості: скільки коштує квартира у новобудові

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    Найдорожчим районом Києва залишається Печерський - У столиці зросла вартість нерухомості: скільки коштує квартира у новобудові
    Найдорожчим районом Києва залишається Печерський
    фото з відкритих джерел

    Мінімальна вартість квадратного метра у столиці становить 22 900 грн

    У новобудовах Києва середня вартість одного квадратного метра станом на січень 2022 року становить 35 тисяч гривень. За місяць ціна зросла на 300 гривень, а за рік – на понад 7 тисяч грн. Про це повідомляє портал ЛУН Місто.

    Мінімальна вартість квадратного метра у столиці становить 22 900 грн.

    Зазначимо, що найдорожчим районом Києва залишається Печерський – 69 100 грн кв. м. Найдешевший район – Деснянський. Тут квадрат коштує близько 23 900 грн.

    Вартість 1 кв. м у новобудовах Києва по районах:

    • Печерський – 69 100 грн
    • Подільський – 48 800 грн
    • Шевченківський – 44 500 грн
    • Голосіївський – 37 500 грн
    • Дніпровський – 30 500 грн
    • Святошинський – 30 000 грн
    • Оболонський – 28 500 грн
    • Солом'янський – 28 000 грн
    • Дарницький – 26 500 грн
    • Деснянський – 23 900 грн

    Середня ціна квадратного метра у передмісті Києва – 21 200 грн. На вартість впливає віддаленість від центру міста: до 5 км – 23 100 грн, від 5 до 10 км – 22 200 грн, від 10 до 20 км – 19 800 грн.

    Як раніше повідомлялося, протягом 2021 року найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.

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    Теги: Київ нерухомість криза місто
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    У столиці зросла вартість нерухомості: скільки коштує квартира у новобудові