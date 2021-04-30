Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів

Під час спецоперації правоохоронці затримали всіх зловмисників, лідеру угруповання повідомили про підозру

Жінку пограбували на $1,5 млн і намагалися вивезти з дитиною в Туреччину

В Україні викрили угруповання, яке виманило в блогерки з Ірану $1,5 млн. Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

Як з’ясувалося, організатором був 37-річний уродженець Ірану, його спільники – двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.

Лідер угруповання звернувся до блогерки, яка тоді мешкала в Туреччині, і запевнив, що найближчим часом її можуть екстрадувати до Ірану за активну діяльність – через нібито порушення норм моралі країни.

Зловмисник запропонував жінці допомогти виїхати разом із дитиною до України та оформити міграційний статус, свої послуги він оцінив у $100 тисяч.

В Україні жінку з донькою поселили в орендованій квартирі, в якій згодом, погрожуючи зброєю, змусили перерахувати на їхній електронний гаманець 25 біткоїнів, що становить приблизно 1 мільйон 400 тисяч доларів.

За словами начальника департаменту міграційної поліції Нацполіції Сергія Пантелеєва, щоби приховати злочини, організатор схеми намагався вивезти потерпілу і її дитину в Туреччину.

Під час спецоперації правоохоронці затримали всіх зловмисників, лідеру угруповання повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі (викраденні людини) та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.