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    Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів

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    Під час спецоперації правоохоронці затримали всіх зловмисників, лідеру угруповання повідомили про підозру - Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів
    Під час спецоперації правоохоронці затримали всіх зловмисників, лідеру угруповання повідомили про підозру
    Фото: Нацполіція

    Жінку пограбували на $1,5 млн і намагалися вивезти з дитиною в Туреччину

    В Україні викрили угруповання, яке виманило в блогерки з Ірану $1,5 млн. Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

    Як з’ясувалося, організатором був 37-річний уродженець Ірану, його спільники – двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.

    Лідер угруповання звернувся до блогерки, яка тоді мешкала в Туреччині, і запевнив, що найближчим часом її можуть екстрадувати до Ірану за активну діяльність – через нібито порушення норм моралі країни.

    Зловмисник запропонував жінці допомогти виїхати разом із дитиною до України та оформити міграційний статус, свої послуги він оцінив у $100 тисяч.

    В Україні жінку з донькою поселили в орендованій квартирі, в якій згодом, погрожуючи зброєю, змусили перерахувати на їхній електронний гаманець 25 біткоїнів, що становить приблизно 1 мільйон 400 тисяч доларів.

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    Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів
    Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів
    Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів
    Українські полісмени врятували іранську блогерку від грабіжників та викрадачів

    За словами начальника департаменту міграційної поліції Нацполіції Сергія Пантелеєва, щоби приховати злочини, організатор схеми намагався вивезти потерпілу і її дитину в Туреччину.

    Під час спецоперації правоохоронці затримали всіх зловмисників, лідеру угруповання повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі (викраденні людини) та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Іран іноземці викрадення пограбування поліція жінка
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