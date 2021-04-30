Поліція Італії затримала проросійського сепаратиста, який воював на Донбасі

Затриманий у 2015 році вже потрапляв у поле зору правоохоронців

В Італії поліція за зверненням українських правоохоронців затримала колишнього поліцейського з Кальярі, який воював на Донбасі на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

У відомстві зазначили, що затриманий у 2015 році вже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян-найманців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

Однак зараз проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності. На час слідства підозрюваний не може покидати Італію, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Слідство щодо італійця проводить спецпідрозділ Digos — відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій. Правоохоронцям, як зазначає МВС, вже вдалося відстежити численні банківські транзакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званого «ДНР», а також вилучити фото і відео докази та інші документи.

Нагадаємо, що 3 листопада 2020 року український нацгвардієць Віталій Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа.

30 червня 2017 року у Італії затримали нацгвардійця Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Рокеллі і його перекладача росіянина Миронова у Слов'янську в травні 2014 року.

У липні 2019 року суд міста Павія виніс вирок Марківу, засудивши його до 24 років позбавлення волі.

В серпні 2020 року Національна поліція України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом загибелі італійського фотокореспондента провела низку слідчих дій на місці подій, в Слов’янську і на горі Карачун, та отримала докази невинуватості Віталія Марківа.