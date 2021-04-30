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    У Києві ділки робили фальшиві ПЛР-тести та вносили їх у додаток «Дій вдома»

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    У Києві ділки робили фальшиві ПЛР-тести та вносили їх у додаток «Дій вдома»
    Фото: СБУ

    Персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома»

    Правоохоронці викрили схему з підроблення ПЛР-тестів із занесенням цієї інформації до додатку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора і Служба безпеки України.

    Група зловмисників вступила у змову з персоналом кількох приватних медичних закладів. Організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів на коронавірусну хворобу. Така «послуга» пропонувалась громадянам України, які повернулись з-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції. Її вартість коливалася до тисячі гривень залежно від терміновості видачі довідки.

    Правоохоронці виявили виготовлення підроблених довідок про результати ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Встановлені особи кількох сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал лабораторій вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома».

    Вартість «послуг» коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі гривень. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках.

    В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

    Теги: СБУ Київ медицина лікар поліція аналізи коронавірус
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