Українські посольства і консульства підключили до електронної черги



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Тепер у всіх 116 консульствах та посольствах України можна завчасно записатися, отримати своє вікно, відправити документи для їх попереднього розгляду, - МЗС

Наразі система запису в онлайн-чергу працює в тестовому режимі

Міністерство закордонних справ завершило підключення всіх 116 консульств та посольств України за кордоном до електронної черги. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Зазначається, що наразі система запису в онлайн-чергу працює в тестовому режимі.

«Ми повністю запровадили в усіх закордонних дипломатичних установах України... електронну чергу. Тепер всі 116 консульств та посольств України мають цей зручний інструмент. Тепер не треба проходити громадянам навмання для того, щоб отримати послуги. Можна завчасно записатися, отримати своє вікно, відправити документи для їх попереднього розгляду», — сказав Кулеба.

За його словами, електронна черга — це насамперед економія часу для громадян.

«По-друге, це безпека наших громадян в умовах пандемії... По-третє — це викорінює корупцію, оскільки людина подає документи онлайн, співробітник заздалегідь бачить, чи всі документи подано, чи належним чином вони оформлені, мінімізовано так званий людський фактор, й на вході до посольства ніхто вас не смикатиме за руку з пропозицією посприяти в поданні документів», — розповів Кулеба.

Нагадаємо, для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкриті 52 країни — з початку вересня додалося ще чотири.