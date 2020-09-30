МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху



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Міністр закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав

Кулеба заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 30 вересня.

Міністр закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

«Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій (у Нагірному Карабаху - ред.)... Війна - це завжди горе, жертви, руйнування... На нашу думку, зараз на Кавказі головне - це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції... Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.

До слова, Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.