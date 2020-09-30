Кулеба повідомив, як Україна офіційно називатиме Лукашенка



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Дипломат зауважив, що «незаконно обраний» чи «нелегітимний» президент – це прекрасні формулювання для медіа і постів у Facebook

Офіційно Олександра Лукашенка називатимуть просто на ім'я, - керівник МЗС

Україна планує після завершення повноважень президента Білорусі Олександра Лукашенка називати його просто на ім'я. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 30 вересня.

Дипломат зауважив, що «незаконно обраний» чи «нелегітимний» президент – це прекрасні формулювання для медіа і постів у Facebook.

«Але ви запитуєте про офіційну позицію, я вам відповідаю: офіційна позиція - Олександр Лукашенко», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією