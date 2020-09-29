Азербайджан заявив про 10 загиблих мирних жителів, серед яких двоє дітей



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Місцеві ЗМІ повідомляють про наступ азербайджанських ЗС на селище Фізулі

З 27 вересня було поранено 30 мирних громадян, - президент Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у вівторок, 29 вересня, що за два дні з початку зіткнень в зоні карабаського конфлікту в результаті обстрілів з вірменського боку були вбиті 10 мирних азербайджанських громадян. Про це йшлося на брифінгу у вівторок.

«За ці два дні у нас були втрати, в тому числі і серед цивільного населення. На жаль, кількість загиблих мирних громадян у нас зростає. Убито 10 цивільних осіб, в тому числі п’ять членів однієї сім’ї, серед яких двоє дітей», — сказав він, приймаючи вірчі грамоти нового посла Пакистану в Баку Білала Хайі.

У той же час МЗС і Генпрокуратура Азербайджану повідомили, що з 27 вересня було поранено 30 мирних громадян.

Відзначимо, що місцеві ЗМІ повідомляють про наступ азербайджанських ЗС на селище Фізулі. Ця територія входить в, так званий пояс безпеки Нагорного Карабаху, що знаходиться за межами заявленої в 1991 році території Нагірно-Карабахської Республіки.

Згідно з адміністративно-територіальним поділом Азербайджану селище Фізулі є адміністративним центром Фізулінського району, частина якого згідно з резолюціями РБ ООН від 1993 року — окупована вірменськими силами.

Нагадаємо, Міністерство оборони Азербайджану заявило про повне знищення в Карабасі одного з полків армії Вірменії.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.