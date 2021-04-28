Переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися

Сторони у ТКГ погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир’я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через «чутливі формулювання»

Переговори тривали шість годин

На засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про великоднє перемир'я.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив у коментарі Інтерфакс-Україна, що сторони погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир’я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через «чутливі формулювання». Переговори тривали шість годин.

Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, сторони «в загальному вигляді узгодили ідею встановлення пасхального перемир’я», наблизилися до взаєморозуміння і погодилися продовжити роботу над додатковими заходами для вдосконалення контролю за дотриманням режиму тиші.

Як додав у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки Л / ДНР».

Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.