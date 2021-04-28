  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сторони у ТКГ погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир&rsquo;я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через &laquo;чутливі формулювання&raquo; - Переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися
    Сторони у ТКГ погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир’я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через «чутливі формулювання»
    Фото з відкритих джерел

    Переговори тривали шість годин

    На засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про великоднє перемир'я.

    Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив у коментарі Інтерфакс-Україна, що сторони погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир’я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через «чутливі формулювання». Переговори тривали шість годин.

    Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, сторони «в загальному вигляді узгодили ідею встановлення пасхального перемир’я», наблизилися до взаєморозуміння і погодилися продовжити роботу над додатковими заходами для вдосконалення контролю за дотриманням режиму тиші.

    Як додав у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки Л / ДНР».

    Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.

    Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

    Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

    Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

    Теги: Донбас ДНР війна політика Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies