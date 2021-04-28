Переговори Контактної групи про великоднє перемир'я на Донбасі провалилися
Переговори тривали шість годин
На засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про великоднє перемир'я.
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив у коментарі Інтерфакс-Україна, що сторони погодилися з необхідністю встановити великоднє перемир’я, але не змогли домовитися щодо остаточного тексту через «чутливі формулювання». Переговори тривали шість годин.
Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, сторони «в загальному вигляді узгодили ідею встановлення пасхального перемир’я», наблизилися до взаєморозуміння і погодилися продовжити роботу над додатковими заходами для вдосконалення контролю за дотриманням режиму тиші.
Як додав у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, «Тристороння контактна група не змогла домовитися про Великоднє перемир'я. Питання заблокували кремлівські маріонетки Л / ДНР».
Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.
Напередодні Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.
Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.
Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.