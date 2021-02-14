На Донбасі українські бійці підірвалися на невідомому пристрої. Троє загиблих

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів

Трагедія сталася недалеко від населеного пункту Новолуганське

Троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Нагадаємо, 13 лютого, українських військових на Донбасі бойовики двічі обстріляли з гранатометів.

Як повідомлялось раніше, 11 лютого в районі Голівки український солдат загинув від кулі російського снайпера.

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