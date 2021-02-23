Українські військові готуються до боїв у міській забудові

Командування готує війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації на фронті

Підрозділи Збройних сил проводять підготовку до бойових дій під час наступу в умовах урбанізованої місцевості.

Про це під час пресконференції повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також повинні бути готові», – зазначив військовий

Він також підкреслив, що нині командування готує війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації на фронті.

«Я хочу вас запевнити, що Генеральний штаб сьогодні відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани обраховуються, всі плани складаються, всі плани відповідному керівництву Міністерства оборони, держави доповідаються встановленим порядком», – наголосив Хомчак.

Також він повідомив, що Збройні сили України не виявили ознак підготовки бойовиків до наступу на Донбасі. За словами Хомчака, нині ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил є контрольованою, а військові відпрацьовують можливі оборонні операції.

Хомчак зазначив, що генеральний штаб відпрацьовує реакцію на всі можливі дії окупантів.

«Генеральний штаб нині в новій структурі відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших військових частин бойових до дій у наступі в урбанізованій місцевості. Бо до цього ми теж повинні бути готові», – сказав Хомчак.