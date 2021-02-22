У Міністерстві оборони створять військову поліцію – навіщо вона потрібна

Міністр оборони Андрій Таран назвав кілька причин для створення додаткового органу при міністерстві

Військова поліція допоможе прискорити розслідування багатьох випадків у зоні проведення операції Об'єднаних сил

Міністр оборони Андрій Таран анонсував створення в Україні військової поліції та пояснив, навіщо потрібно створення такого органу.

Про це йшла мова на пресконференції 22 лютого.

За словами міністра, створення такої військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

«Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому торік був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачена можливість надання права на проведення досудового слідства», – пояснив він.

Як зазначив Таран, коли на Донбасі гине військовий, то доводиться чекати на прибуття органів правопорядку, адже зараз тільки вони можуть проводити розслідування, і, як наслідок, втрачається багато часу.

Ще однією з причин для створення військової поліції, як сказав міністр, є прискорення встановлення імен загиблих військових.

«Я безпосередньо зіштовхнувся з пожежею в Луганській області, коли був випадок загибелі... Нині ЗСУ не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли, там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися», – додав Таран.

Нагадаємо, цього року Збройні сили України зможуть отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про 3300 ракетно-артилерійських систем, понад 60 бронетранспортерів і броньовані машини, а також шість літаків.