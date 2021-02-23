Місія ОБСЄ зафіксувала майже 230 порушень на Донбасі за вихідні

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менше 10 515 порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 229 порушень режиму тиші на Донбасі в ці вихідні. Більшість з них в Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області в період з вечора 19 на вечір 21 лютого СММ зафіксувала 25 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 19 вибухів невизначеного походження. Більшість з них в районі Авдіївки.

У Луганській області за цей період Місія зафіксувала 204 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 31 вибух (30 вибухів невизначеного походження і 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися 20 лютого на південний схід, південний захід і захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менше 10 515 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, 22 лютого в районі Авдіївки, що на Донеччині, внаслідок смертельного поранення, завданого російськими окупантами, загинув український військовий Сергій Петраускас.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

За добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.