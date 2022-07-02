Одним пострілом: Генштаб показав відео знищення російського «Панцир-С1»

Вартість знищеної техніки майже 15 млн доларів США

З'явилося відео знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» українськими бійцями. Відео опублікував Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

«Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1». Підсумок – «хлопок» і «задимлення». Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку», – повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває. Протягом минулого дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено: реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

Як повідомлялося, увечері 1 липня російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».