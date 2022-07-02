Зачищення Зміїного: ЗСУ знищили «Град», «Панцир-С1» і техніку окупантів

Ознак присутності окупантів на Зміїному не виявлено

Військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Протягом минулого дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено:

реактивну систему залпового вогню «Град»,

ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»,

три одиниці броньованої та автомобільної техніки,

автоцистерну та район укриття іншої техніки.

Ознак присутності противника не виявлено, зазначили українські військові.

«Парою винищувачів запалювальним боєприпасами рашисти намагалися випалити «залишки доброї волі», що лишилися по них на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки. Вже знайома тактика «невлучання» і тут була продемонстрована в кількох варіантах», – повідомляє також ОК «Південь».

Як повідомлялося, увечері 1 липня російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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