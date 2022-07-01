Окупанти завдали авіаударів фосфорними бомбами по Зміїному (відео)

Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний

Увечері 1 липня 2022 року російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

«Керівництво збройних сил Росії не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційного удару фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань», – зазначив він.

Він також зазначив, що єдине, в чому противник послідовний, це «влучність» нанесення ударів.

Судячи з відео, як мінімум одна бомба впала в море.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.