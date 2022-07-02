Після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст (відео)

У районі з'їзду з Керченського мосту видно кілька осередків диму

Росія влаштувала димову завісу на Керченському мосту

Росія почала маскувати димовою завісою Керченський міст, побудований для сухопутного сполучення окупованого півострова Крим із територією РФ.

Так, у районі з'їзду з Керченського мосту видно кілька осередків диму. У соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксовано розташування вздовж споруди машин з димовими гарматами.

Димом затягнуто весь міст. Імовірно, таким чином російські окупанти сподіваються вберегти свою переправу від удару української авіації.

Нагадаємо, 1 липня жителі окупованого Криму почали постити у соцмережах фото та відео Кримського мосту, де на світлинах видно густий білий дим.

Пізніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про навчання міноборони, рятувальників та Росгвардії «з безпеки об’єкту та попередження загроз» і закликав мешканців окупованого півострова не хвилюватися.

А 30 червня українські військові звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. ЗСУ завдадуть удару по цьому об'єкту відразу ж як отримають відповідну завданню зброю.

Українська розвідка роздобула детальний план Керченського мосту.

Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, було введено в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.